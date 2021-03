Irlanda, si ricomincia dalle agenzie

19:30

L'Irlanda non smette di credere nelle potenzialità del trade. Lo dimostrano le iniziative dedicate già messe in atto e quelle programmate per l'imminente futuro. "Andremo avanti con una serie di webinar", spiega Ornella Gamacchio, direttrice di Turismo Irlandese, "ai quali si aggiungeranno due eventi dedicati al b2b". Si tratta del Mehal, per la Repubblica d'Irlanda, in programma dal 13 al 15 aprile e a cui prenderanno parte 500 buyers.

Seguirà, dal 20 al 22 aprile, il Meet the Buyers, un workshop per t.o. e adv dedicato all'Irlanda del Nord al quale parteciperanno 160 buyers.



"Come ente del turismo - prosegue Gamacchio - lavoreremo a fianco degli operatori che hanno deciso di investire sulla destinazione Irlanda, sviluppando delle campagne di co-marketing. Stiamo pensando anche a dei famtrip virtuali in attesa di tornare a quelli in presenza".



Sul futuro è difficile fare previsioni. Ryanair ha confermato il volo Milano Orio al Serio - Belfast da giugno a ottobre due volte a settimana. "Se il Governo dovesse riaprire al turismo - conclude - dovremmo essere avvantaggiati dalla percezione di destinazione sicura di cui godiamo". G.G.