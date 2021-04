San Marino punta tutto sul wedding

09:13

La Repubblica di San Marino scommette sul turismo matrimoniale. La destinazione punta a creare una community con gli operatori economici locali, che verranno formati ad hoc per posizionarsi su una fascia di mercato medio-alta.

L'obiettivo è la costituzione della San Marino Wedding Organization, un polo di competenze, parte del Piano Strategico per il Turismo, che servirà a coordinare l'offerta legata al segmento dei matrimoni.



Una rete a sostegno dei wedding planner, che spingeranno San Marino come metà ideale per le nozze.



Scopo finale della Smwo, riporta italpress.com, è rendere la destinazione appetibile e attrattiva per i matrimoni, anche e soprattutto internazionali.



Gaia Guarino