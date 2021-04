La Thailandia riduce la quarantena per i viaggiatori dall’estero

14:15

Nuove misure per i viaggiatori internazionali in arrivo in Thailandia. Il Paese, dal primo aprile, ha ridotto la quarantena, portandola a 7 giorni per i visitatori completamente vaccinati contro il Covid-19 (con un vaccino approvato dal ministero della salute tailandese o dall’Oms) non meno di 14 giorni prima dell’arrivo in Thailandia. I soggetti devono però provenire da Paesi senza ceppo mutato di virus.

Sempre per chi proviene da aree senza ceppi mutati, la quarantena passa a 10 giorni (11 notti). “L’attuale periodo di quarantena di 14 giorni - precisa ancora una nota - rimane in vigore per tutte le persone che arrivino dagli 11 paesi in cui sono presenti mutazioni e varianti del virus SAR-CoV-2 come annunciato dal MoPH (al 31 marzo 2021), vale a dire: Botswana, Camerun, Congo, Ghana, Kenya, Mozambico, Ruanda, Sudafrica, Tanzania, Zambia e Zimbabwe”.