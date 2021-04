California, Disneyland inaugurerà a giugno l'Avengers Campus

09:25

Grande attesa in California per l'apertura dell'Avengers Campus all'interno del Disney's California Adventure. La data prevista è il 4 giugno, un'esperienza immersiva che darà ai visitatori la possibilità di incontrare i propri supereroi preferiti.

Tra i protagonisti ci sarà Spider-Man con un'attrazione family friendly virtualmente insieme a Tom Holland, non mancheranno i Guardiani della Galassia e ovviamente anche dei curiosi ristoranti dove sperimentare creazioni gastronomiche uniche.



Come riporta travelpulse.com, durante la visita capiterà di imbattersi in Iron Man, Captain Marvel, Black Panther e tanti altri, inoltre nei negozi si potranno acquistare prodotti esclusivi legati al mondo Avengers. G. G.