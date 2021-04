L'Alaska pronta a vaccinare tutti i turisti gratuitamente dal 1° giugno

21:00

L'Alaska ha annunciato che a partire dal 1° giugno, tutti i turisti che si recheranno nello Stato avranno l'opportunità di vaccinarsi gratuitamente, viaggiatori internazionali inclusi.

Verranno somministrate esclusivamente dosi di Pfizer o Moderna presso gli aeroporti di Anchorage, Fairbanks, Juneau e Ketchikan, l'obiettivo è quello di ridare vita all'industria turistica. Questa campagna rientra in un investimento multimilionario finanziato da enti federali Usa e, come riporta traveloffpath.com, sebbene l'Alaska non sia il primo Stato a promuovere una tale iniziativa, è invece il primo a dichiarare apertamente che si tratta di una manovra volta alla ripresa del comparto travel. G. G.