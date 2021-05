Gran Bretagna, riaprono gli hotel: porte aperte dal 17 maggio

11:21

Il Regno Unito ha una data per la ripartenza del turismo: il primo ministro Boris Johnson ha confermato che il settore dell’ospitalità potrà riprendere il 17 maggio.

Non solo: si potranno anche realizzare gite scolastiche con pernottamento, come sottolinea travelmole.com. Gli alloggi con uso di cucina sono invece stati autorizzati a riaprire dal mese scorso.



Un passo cruciale

Per il primo ministro si tratta di un passaggio cruciale per la rimessa in moto del comparto. Tuttavia il settore, tramite UkHospitality, sottolinea il valore soprattutto psicologico della riapertura, dal momento che le restrizioni continuano a limitare l’attività.



Proprio per questo il comparto ha evidenziato l’importanza di confermare la roadmap presentata in precedenza, che vede l’abolizione di tutte le restrizioni entro il 21 giugno.