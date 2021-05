Boulasidou, Grecia: “Noi siamo pronti. Ecco come saremo un Paese Covid-safe”

di Gaia Guarino

'All you want is Greece', è così che la Grecia si prepara ad accogliere i turisti per l'estate 2021. Una destinazione che piace agli italiani e che si adatta ai gusti e alle esigenze di tutti i target, dalle famiglie ai giovani, da chi cerca il mare a chi sogna l'avventura.

"La pandemia non è finita ma noi siamo un Paese Covid-safe - spiega Kyriaki Boulasidou (nella foto), direttore dell'Ente Ellenico per il Turismo -. Lo scorso anno è stato un successo, adesso siamo anche più preparati".



La Grecia è infatti molto avanti con le vaccinazioni, sia per ciò che riguarda le isole minori sia per quelle più grandi e per il personale turistico. "Insieme agli albergatori, il Governo ha sviluppato dei protocolli sanitari che condurranno, chi li mette in atto, al conseguimento di una certificazione", aggiunge.



In Grecia come a casa, la pandemia ha cambiato il volto del turista e le sue richieste. Non più spiaggia no-stop ma il desiderio sempre crescente di vivere come i locali ed esplorare luoghi meno battuti. "Il portale Travel.gov.gr - conclude Boulasidou -, è aggiornato quasi quotidianamente con informazioni su come organizzare il viaggio, le regole da seguire, dettagli sui musei, etc. Un sito a disposizione degli adv per pianificare al meglio la vacanza dei propri clienti e per chi viaggia da solo".