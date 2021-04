10:29

La Grecia, che ha già vaccinato tutti i dipendenti del settore turistico, vuole far ordine tra le norme che consentono l’ingresso dei visitatori internazionali. La quarantena, spiega l’ente del turismo, non è più richiesta, ma l’ingresso nel Paese sarà consentito presentando un certificato di vaccinazione rilasciato da un autorità competente nel Paese di origine del viaggiatore, oppure un test pcr negativo effettuato fino a 72 ore prima del viaggio. Allo stesso tempo, massimo 24 ore prima del viaggio, ogni turista deve aver compilato l'apposito documento plf. I bambini di età inferiore ai 5 anni non saranno tenuti a sottoporsi a un test Pcr. La quarantena è stata revocata anche per chi arriva in traghetto.

Test a campione e voli

Entrando in Grecia, poi, i visitatori saranno sottoposti a test casuali. In caso di risultato positivo saranno temporaneamente ospitati in un hotel in isolamento. Se il caso positivo venisse rilevato ai confini terrestri con la Grecia l’ingresso non sarà consentito.



Sul fronte dei collegamenti aerei, nella prima fase dell'apertura del turismo greco le restrizioni ai voli dai Paesi dell'Ue saranno revocate, così come da un numero limitato di altri Paesi (Usa, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Serbia e Israele, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Thailandia, Ruanda e Singapore).



Inizialmente il Paese accoglierà voli solo in alcuni aeroporti (Atene, Salonicco, Rodi, Kos, Chania, Heraklion, Santorini, Mykonos e Corfù). Da metà maggio in poi, nel quadro dell'apertura generale dell'industria del turismo, tutti gli aeroporti internazionali greci potranno accettare voli dall’estero.



Per quanto concerne, invece, gli spostamenti interni finché sarà vietato viaggiare attraverso le regioni gli ospiti potranno viaggiare dall'aeroporto all'alloggio che hanno prenotato con il voucher dell'hotel.



Stessi protocolli del 2020

Per tutte le attività turistiche, trasporti turistici e visite turistiche ad altri luoghi di interesse si applicheranno gli stessi protocolli di quelli del 2020, con qualche piccola modifica e aggiornamento in base alle condizioni epidemiologiche.



Il Ministero del Turismo e la Associazione Albergatori della Grecia forniranno la certificazione a tutti gli alloggi che applicano questi protocolli. Inoltre, verrà fornito materiale formativo ai dipendenti di queste aziende, al fine di garantire la corretta applicazione delle misure di prevenzione dal Covid- 19.