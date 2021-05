Spagna, via libera alle navi da crociera dal 7 giugno

10:40

Le navi da crociera internazionali potranno riprendere la navigazione e fare scalo dai porti spagnoli a partire dal 7 giugno, grazie alle misure sanitarie contro il Covid-19.

La navigazione sarà disciplinata da una serie di misure regolate dalla risoluzione adottata dalla direzione generale della Marina Mercantile e pubblicata lo scorso sabato. Le crociere erano vietate dalla metà di marzo dello scorso anno, quando è stato dichiarato lo stato di allarme.

Come riportato da Hosteltur, la risoluzione entrerà in vigore il 7 giugno 2021 e sarà in vigore "fino alla fine della situazione di crisi sanitaria o fino a quando non ci saranno circostanze che giustificano una nuova risoluzione". Secondo la Gazzetta ufficiale di Stato, "l'evoluzione positiva nelle ultime settimane della pandemia a livello europeo, area dalla quale proviene la maggior parte dei crocieristi internazionali con scalo nei porti spagnoli, nonché l'aumento della copertura vaccinale e la diminuzione del livello di rischio delle comunità autonome con porti suscettibili di ricevere questo tipo di navi, consentono la ripresa dell'attività delle navi passeggeri di tipo crocieristico che effettuano viaggi internazionali e sono destinate a porti spagnoli. Si ritiene che questa attività si svolgerà in sicurezza, sia per i crocieristi che per la popolazione delle città in cui si trovano i porti che visitano" aggiunge la delibera della Marina Mercantile.