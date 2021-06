Abu Dhabi aggiorna le norme: stop alla quarantena per i turisti italiani

10:54

Stop alla quarantena obbligatoria per gli italiani che sceglieranno Abu Dhabi come meta per le loro vacanze. A partire da oggi, infatti, Dipartimento della Cultura e del Turismo del Paese ha deciso di inserire l’Italia nell’elenco delle destinazioni della sua Green List.

In base alle norme aggiornate i passeggeri in arrivo dall’Italia saranno esentati dalle misure di quarantena obbligatorie dopo l'atterraggio ad Abu Dhabi e dovranno solo sottoporsi a test pcr all’arrivo all'aeroporto di Abu Dhabi.



L'inclusione nell'elenco è soggetta a rigorosi criteri di valutazione in termini di salute e sicurezza e non si riferisce alla cittadinanza, bensì ai Paesi da cui viaggiano i passeggeri. Oltre all’Italia sono numerosi i Paesi europei inseriti nella Green List, tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Malta, Moldavia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera.