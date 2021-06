Hong Kong, dal 1 luglio stop ai voli dal Regno Unito

21:01

A partire dal 1 uglio Hong Kong vieterà tutti i voli in arrivo dal Regno Unito. La destinazione è stata infatti catalogata come ad alto rischio a causa della diffusione della variante Delta.

Chiunque abbia trascorso più di due ore in Uk non potrà dunque imbarcarsi. Stop anche ai voli da Indonesia, India, Nepal, Pakistan e Filippine.

Come riporta travelmole.com, soltanto ieri la Gran Bretagna ha registrato più di 22mila nuovi contagi, motivo per cui, vista la rapida diffusione del virus, il trasporto aereo è stato temporaneamente messo in pausa.

Gaia Guarino