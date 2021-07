10:31

Via libera ai viaggi in Europa da Canada e altri 9 Paesi di medio e lungo raggio. Il Consiglio europeo ha aggiornato l’elenco dei Paesi ammessi senza restrizioni per i viaggi leisure.

Nella lista oltre al Canada, si legge su Ansa.it, anche Giordania, Montenegro, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Brunei, Qatar e Moldavia.



La revoca delle restrizioni verso questi Paesi servirà a supportare ulteriormente l’incoming negli Stati membri del Vecchio Continente.



Il Consiglio europeo si riserva comunque la possibilità di aggiornare l’elenco ogni due settimane, sulla base dello sviluppo della situazione epidemiologica in ogni singolo Stato.