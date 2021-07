Walt Disney World: presentati i nuovi spettacoli natalizi

16:41

Walt Disney World presenta i dettagli della prossima stagione invernale. In occasione del 50esimo anniversario del parco, Disney celebrerà le festività con una nuovissima festa after-hour e concluderà il tutto con ‘Minnie's Wonderful Christmastime Fireworks’.

Come riportato da Travelpulse, l'8 novembre, Walt Disney World farà il suo debutto con il nuovissimo ‘Disney Very Merriest After Hours’, come evento extra con biglietto fino alla fine delle festività natalizie.



L'evento si svolgerà al Magic Kingdom e prenderà il posto del Very Merry Christmas Party di Topolino.



I biglietti saranno disponibili il mese prossimo e chi soggiornerà nei Walt Disney World Resorts avrà la possibilità di acquistarli anticipatamente.