10:31

Il caso dei turisti bloccati a Malpensa lo dimostra: per andare in Grecia non basta il Green pass, ci vuole il Plf, acronimo di Passenger locator form.

Si tratta di un documento digitale (ma può essere anche cartaceo) obbligatorio per tutte le persone in arrivo o in rientro in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto, oltre che requisito per entrare nei Paesi europei, tra i quali le tradizionali mete turistiche per gli italiani, come la Spagna e la Grecia.



Lo scopo, spiega Il Sole 24 Ore, è di facilitare il tracciamento dei contatti nel caso in cui i passeggeri siano stati esposti a una malattia infettiva durante il viaggio. Purtroppo, però, anche se esiste una piattaforma europea comune per scaricarlo al momento la usano solo Italia e Malta, perciò per gli altri Paesi occorre compilare Plf distinti.



Come ottenere il documento

Per entrare o rientrare in Italia tutti i passeggeri devono compilare il documento collegandosi al sito https://app.euplf.eu e scegliere “Italia” come Paese di destinazione. Una volta inviato il documento si riceverà via mail il pdf e il QR code da mostrare al momento dell’imbarco. In alternativa si potrà stampare il documento in pdf e presentarlo all’imbarco.



Il documento è obbligatorio dal 14 maggio anche per entrare in Grecia, mentre per andare in Spagna occorre compilare il Formulario di salute pubblica, che per mette di ottenere il QR code necessario per l’ingresso.