12:51

Novità per chi deve recarsi in Grecia. L’ente nazionale ellenico per il turismo ha infatti comunicato che da ieri sera il QR code necessario per l’ingresso nel Paese arriva direttamente con l'invio del modulo PLF che devono compilare tutti i viaggiatori prima di recarsi in Grecia su travel.gov.gr



Inoltre, da oggi la regola delle 24 ore per la compilazione del PLF non verrà più applicata.

Il questa fase di grande richiesta di viaggi verso la destinazione, l’ente nazionale ellenico per il turismo sottolinea comunque che tutte le informazioni aggiornate possono essere trovate direttamente sul sito greecehealthfirst.gr