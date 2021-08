La Spagna raddoppia gli arrivi, Baleari al primo posto

17:30

Sono 4,4 milioni i turisti che hanno visitato la Spagna a luglio, più del doppio rispetto a un anno fa. Il dato, che raggiunge il 41,8% degli arrivi registrati a luglio 2019, è stato appena reso noto dal Ministero del Turismo il cui segretario di Stato, Fernando Valdés, ha dichiarato: “In un solo mese gli arrivi negli aeroporti internazionali sono aumentati dell’87,8% grazie al certificato Ue. Se giugno ha segnato il miglior record dall'inizio della pandemia - ha aggiunto - i dati di luglio mostrano che la ripresa della mobilità internazionale continua a consolidarsi, ponendoci in uno scenario migliore rispetto allo scorso anno, nonostante le restrizioni derivate dalla quinta ondata”.

I mercati sul podio

Per la prima volta il Regno Unito si posiziona al secondo posto fra i mercati di origine, dietro alla Germania e con una crescita del numero di arrivi rispetto a giugno del 287%, a 605.897 passeggeri, nonostante sia obbligatoria la quarantena per gli inglesi che rientrano in patria dopo un viaggio in Spagna.



Con 861.629 arrivi la Germania è stato il principale Paese di origine a luglio, rappresentando il 19,6% del totale dei passeggeri aerei. L’Italia, insieme a Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Belgio completa l'elenco dei Paesi che hanno generato più di 200mila partenze di passeggeri verso la Spagna.



Le mete più gettonate

le Baleari sono la comunità autonoma con il maggior numero di arrivi: il 30,4% della quota totale (1.332.029 passeggeri), principalmente grazie all'aumento dei turisti da Germania e Regno Unito. Segue Madrid, con il 17,8% di quota e 782.044 passeggeri; terza la Catalogna, con uno share del 16,1% e 704.530 passeggeri.



I 4.387.871 passeggeri arrivati in Spagna a luglio dagli aeroporti internazionali rappresentano la cifra migliore da febbraio 2020, quando 5,5 milioni di persone erano entrate nel Paese in aereo. Per Fernando Valdés "la sfida ora è allungare il più possibile la stagione".