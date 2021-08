Mauritius: le nuove regole semplificate per entrare nel Paese

10:31

“Un importante passo avanti verso la piena riapertura dei confini il 1° ottobre”. Così Arvind Bundhun, direttore di Mtpa, commenta la decisione di Mauritius di allentare ulteriormente i protocolli di ingresso per i visitatori vaccinati a partire dal 1° settembre.

Da quella data, infatti, gli ospiti vaccinati trascorreranno solo 7 giorni in uno speciale ‘resort bubble’ prima di poter uscire. “Dal 1° ottobre – continua il direttore - i viaggiatori vaccinati saranno accolti senza restrizioni; basterà che presentino un test Pcr negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’imbarco”.



La percentuale di persone vaccinate nell’isola con la prima dose è del 63%, mentre il 56% della popolazione mauriziana ha completato il ciclo di immunizzazione.



Ad avere per primi la dose di vaccino sono stati i lavoratori del settore turistico e il personale degli hotel, in modo da garantire sicurezza ai visitatori. Questi ultimi ora possono prenotare le loro vacanze in ‘resort bubble’ tramite i tour operator o direttamente con gli hotel. I viaggiatori non vaccinati sono invece tenuti a osservare un periodo di 14 giorni di quarantena in un albergo designato per la quarantena stessa. La lista dei resort approvati è disponibile al link www.mauritiusnow.com.