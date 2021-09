Singapore gioca la carta del design per riaccendere i motori del turismo

di Alberto Caspani

Italia e Singapore uniti dal design. Grazie alla firma di un memorandum of understanding fra partner di settore di entrambi i Paesi, nasce Find: la fiera ufficiale del Singapore Design Festival che, per la prima edizione, si svolgerà dal 22 al 24 settembre 2022 presso l’avanguardistico “Sands Expo & Convention Center”.

Riparte dunque da uno dei settori economici più strategici il rilancio dei viaggi verso la città-stato dello Stretto di Malacca, di cui l’Italia rappresenta storicamente il 4° mercato europeo per numero di visitatori.



“Oltre a essere il Paese col più alto tasso di vaccinazione al mondo (oltre l’80% della popolazione) - spiegano Carrie Kwik, regional director Europe International Group e Cedric Zhou, area director Central & Southern Europe International Group del Singapore Tourism Board - Singapore ha lavorato alacremente per superare i blocchi della pandemia alla mobilità, lanciando il marchio di qualità “SG Clean" per certificare gli standard di igiene di ogni attrazione turistica. L’intera offerta è stata poi rivisitata attraverso il programma SingapoReimagine, puntando su robotica e digitalizzazione dei servizi, mentre con la Germania abbiamo aperto un corridoio turistico “libero da quarantena” (VTL) che ci auguriamo faccia da apripista per tutta l’Europa”.