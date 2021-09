17:25

L’immunologo statunitense Anthony Fauci ritiene che il vaccino AstraZeneca sarà probabilmente accettato dagli Stati Uniti non appena il Paese riaprirà ai visitatori internazionali in novembre.

Attualmente, come sottolineato da TTG Media, i Cdc non prevedono l’utilizzo di AstraZeneca negli Usa.

Tuttavia, Fauci ha dichiarato a BBC Radio 4 che il Paese possiede un “numero sufficiente”di informazioni sul vaccino. "Non credo che ci sia alcun motivo per ritenere che le persone che hanno ricevuto il vaccino AZ debbano ritenere che ci saranno problemi" ha detto. Fauci ha affermato che il Governo degli Stati Uniti intende adottare una politica uniforme in merito a vaccinazioni e test. La decisione finale sull'approvazione o meno del vaccino per i viaggi negli Stati Uniti sarà comunque presa dal Cdc.