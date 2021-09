La Thailandia potrebbe ridurre la quarantena per i turisti

15:52

La quarantena per i turisti in Thailandia potrebbe essere ridotta. Il Paese sta valutando la misura per spingere una delle principali industrie del Paese, ovvero quella del turismo. La proposta dovrebbe arrivare sul tavolo del Governo lunedì prossimo.

Come riporta ilsole24ore.com, la scelta sarebbe volta a facilitare non solo i flussi leisure, ma anche quelli business e gli spostamenti degli studenti. La proposta prevede che la quarantena sia di 10 giorni per i turisti non vaccinati che arrivano via aereo e di 14 per coloro che arrivano via terra.



Attualmente, solo nelle isole di Phuket e Samui la quarantena per i turisti è stata abolita, come misura pilota.