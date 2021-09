Pattaya, l'apertura ai turisti posticipata a novembre

di Livia Fabietti

08:00

Slitta a novembre la riapertura di Pattaya che, al pari di altre destinazioni turistiche thailandesi, avrebbe dovuto accogliere nuovamente i turisti stranieri a partire dal 1 ottobre. Come annunciato da Taweesilp Visanuyothin, portavoce del The Center for Covid-19 Situation Administration (Ccsa) in una nota stampa, il ritardo è dettato dalla necessità di avere più tempo a disposizione per vaccinare la popolazione locale.

"Il Dipartimento della Sanità Pubblica presta molta attenzione al numero delle vaccinazioni effettuate, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni circa l'allentamento delle restrizioni - ha dichiarato a The Pattaya News Sontaya Khunplome, sindaco di Pattaya -. Considerando che le località proposte per la riapertura non hanno raggiunto l'obiettivo previsto dal Ministero della Salute Pubblica - ovvero vaccinare completamente il 70% dei residenti - è stato chiesto alla Ccsa di rinviare ogni riapertura ai turisti stranieri".