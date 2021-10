di Martina Tartaglino

08:05

Più che un albergo è la casa dei supereroi; il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel che ha aperto i battenti in maggio è forse la novità più grande di Disneyland Paris. Si tratta del primo e unico hotel al mondo a tema Marvel: un’attrazione già di per sé.

La struttura offre un’esperienza immersiva nel mondo dei comics e dei film che hanno come protagonisti Spiderman, Hulk, Thor, solo per ciratne alcuni, ed è stata aperta dopo una minuziosa ristrutturazione. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel conta 561 camere, tra queste, oltre alle superior, ci sono le 65 sistemazioni esclusive dell’Empire State Club e 25 suites. Gli ospiti dell’Empire State Club possono usufruire di servizi premium aggiuntivi: reception dedicata, servizio bagaglio gratuito e accesso alla lounge privata per fare colazione e usufruire di snack e bevande durante tutta la giornata, mentre delle 25 suites due sono su due livelli.



Lo stile di tutte le camere è contemporaneo e curato nei dettagli e negli arredi. In ogni stanza sono presenti almeno due quadri a tema Marvel con due personaggi differenti e ogni corridoio a ogni piano è governato da un supereroe. L’hotel si può definire come una delle più vaste gallerie d’arte dedicate all’universo dei fumetti. Sono 350 le opere esposte realizzate da 110 artisti provenienti da tutto il mondo. Due i ristoranti, Downtown e Manhattan, e due li ounge bar.

A completare i servizi offerti, una piscina sia interna che esterna, una palestra e la Hero Training Zone, con un campo multisport di 420 metri quadrati e aree yoga.



Il New York Hotel - The Art of Marvel dista nemmeno dieci minuti a piedi dall’ingresso dei parchi Disneyland e con la chiusura del Disneyland Hotel per ristrutturazione rappresenta l’eccellenza degli hotel Disney.