Seychelles: a TTG Travel Experience segnali positivi dal trade italiano

12:02

Con le Seychelles nell’elenco delle mete aperte agli italiani sono numerosi gli operatori che hanno deciso di tornare a investire nel Paese o hanno potenziato l’offerta sulla destinazione.

Segnali positivi emersi durante TTG Travel Experience e che fanno sperare in un rapido ritorno dei nostri connazionali nell’arcipelago. “I t.o - spiega Danielle Di Gianvito, Marketing Representative di Tourism Seychelles in Italia (nella foto) - prevedono una forte ripresa in vista del semestre e della stagione delle vacanze invernali, che sono il periodo tradizionale in Europa per la programmazione dei viaggi a lungo raggio”.



Raggiunto il primo traguardo

Nel frattempo, per celebrare il traguardo dei 118.859 visitatori raggiunti, superando il numero di arrivi del 2020, il Segretario principale per il turismo delle Seychelles, la Sig.ra Sherin Francis si è recata personalmente lo scorso 10 ottobre all'aeroporto per accogliere i visitatori.



"È un numero significativo - ha dichiarato - in quanto dimostra che le Seychelles rimangono una meta privilegiata per i visitatori. Il dato testimonia anche la passione e la dedizione del lavoro svolto dai nostri uffici in tutto il mondo, dai nostri partner industriali e da tutte le Seychelles, che contribuiscono alla ripartenza del pilastro della nostra economia. È un giorno di grande orgoglio per la nostra destinazione, poiché abbiamo fatto in soli 10 mesi quello che avevamo ipotizzato come lo scenario peggiore nella nostra strategia di ripresa".