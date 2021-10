Thailandia, le nuove riaperture da novembre e le regole sulla quarantena

11:25

La Thailandia riapre al mondo a partire dal 1 novembre. Ad annunciare le novità Sandro Botticelli, marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese nel corso di TTG Travel Experience.

“Il nostro auspicio è che sin dal prossimo decreto di fine ottobre la Thailandia possa rientrare stabilmente nella Lista D, quella delle destinazioni extra europee verso cui si può partire per turismo dall'Italia” dice.



Per intanto, il Paese ha deciso di ridurre la quarantena obbligatoria per i turisti da 14 a 7 giorni, mentre per chi è in arrivo da Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Singapore e Cina dal 1 novembre non ci sarà più bisogno di alcuna quarantena ma solo di un test Prc prima dell’arrivo (fonte: Ice Bangkok).



Oltre alle mete già aperte, a novembre saranno altre 10 le destinazioni turistiche ad accogliere i viaggiatori. Queste includono tutte le aree di Bangkok, Krabi e Phang-Nga e le aree designate a Buri Ram (Mueang), Chiang Mai (Mueang, Mae Rim, Mae Taeng e Doi Tao), Chon Buri (Pattaya, Bang Lamung, Na Jomtien, e Sattahip), Loei (Chiang Khan), Phetchaburi (Cha-Am), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) e Ranong (Ko Phayam).



Da dicembre a gennaio sarà la volta di altre 20 province a vocazione turistica, note per l'arte e la cultura, e di 13 destinazioni di confine.