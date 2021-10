West Hollywood, il nuovo indirizzo per gli Usa luxury

15:47

Il lusso a stelle e strisce passa per West Hollywood. Situato nel cuore di Los Angeles, è il luogo dove incontrare le celebrità, concedersi una cena preparata da uno chef stellato o soggiornare in un hotel di design.

Anima luccicante dell'area è Sunset Boulevard che insieme a Santa Monica Boulevard e Melrose Avenue rappresenta il crocevia della vita notturna della città degli angeli.



West Hollywood cresce, sorgono nuove strutture ricettive luxury come il La Peer, un boutique hotel con camere moderne e di design, circondato da negozi e ristoranti in prossimità di Beverly Hills. E ancora, come spiega Tom Kiely (nella foto), ceo di Visit West Hollywood.: "Abbiamo un nuovissimo albergo firmato Marriott, il The Edition, con rooftop e piscina con vista su L.A. E ancora - prosegue - un One Hotel su sunset boulevard con 286 camere e una filosofia totalmente green alle spalle".



Altra apertura è quella del Pendry, un hotel contemporaneo dove gustare una cena al Merois direttamente sul rooftop.



Il target della destinazione è principalmente quello di single e coppie che cercano glamour e divertimento. Tanti gli italiani prima della pandemia. "Ita ha annunciato che aprirà un diretto da Roma su Los Angeles - conclude Kiely -. In ogni caso, ci sono già tantissimi collegamenti dall'Italia con scalo sui principali aeroporti europei per venire a vivere un'esperienza unica nel nostro distretto".

Gaia Guarino