Qatar: obiettivo 6 milioni di visitatori entro il 2030

12:33

Qatar Tourism ha lanciato una grande campagna internazionale di promozione con un obiettivo preciso: arrivare a quota 6 milioni di visitatori entro il 2030.

“Con lo slogan ‘Experience a World Beyond’ - si legge nella nota -, la campagna multimediale verrà lanciata inizialmente in televisione accompagnata dalla voce della stella del canto indonesiana Raisa. Sei personaggi animati presenteranno ai viaggiatori la varietà di esperienze che il Qatar offre, mentre altri tre simpatici personaggi locali rappresenteranno le guide turistiche del Qatar”.



Per supportare la crescita il Paese ha anche lanciato un nuovo sito web in 5 lingue e un’app per il supporto ai viaggiatori.



Tappa fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo fissato saranno gli investimenti, con nuovi hotel, negozi e progetti per il tempo libero messi in campo anche in vista della Coppa del Mondo Fifa 2022.