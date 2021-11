La Malesia incontra il trade con 'Malaysia Truly Asia – Aeromeet 2021'

09:45

La Malesia fa focus su prodotti turistici e attrazioni e si presenta al trade con un appuntamento virtuale, ‘Malaysia Truly Asia – Aeromeet 2021’, in programma dal 16 al 18 novembre.



L'evento di tre giorni è un incontro organizzato per i mercati di America, Europa ed Oceania con l’obiettivo di rafforzare la promozione turistica della destinazione stabilendo legami commerciali più forti con i partner all’estero.



L'evento sarà incentrato sul recupero, la ricostruzione e lo sviluppo di connessioni commerciali grazie a una piattaforma, presente nello stand virtuale di Tourism Malaysia, dove i potenziali buyer potranno fissare appuntamenti con il trade.



Il focus include business matching, un'area espositiva digitale e un programma di conferenze. Molte delle attività saranno accessibili 24 ore su 24 nei giorni dell'evento, in modo che le realtà invitate possano partecipare indipendentemente dalla loro geolocalizzazione e dal fuso orario. I più importanti seller malesi, tra cui autorità statali per la promozione del turismo, tour operator inbound, hotel e compagnie aeree, parteciperanno per discutere con i buyer degli ultimi prodotti e servizi turistici nel Paese e sviluppare pacchetti di viaggio per la Malesia.