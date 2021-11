Aiuti di Stato: il Temporary Framework prorogato al 31 dicembre

16:56

La Commissione europea ha deciso di prorogare sino al 30 giugno 2022 il Temporary Framework sugli aiuti di Stato, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2021. Al fine di accelerare ulteriormente la ripresa, si legge su Hotelmag, la Commissione ha inoltre deciso di introdurre due nuove misure per creare incentivi diretti per investimenti privati ​​lungimiranti e misure di sostegno alla solvibilità, per un ulteriore periodo. “Dall’inizio della pandemia il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ha consentito ai Paesi membri di fornire un sostegno, mirato e proporzionato, alle imprese in difficoltà – ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue responsabile della politica di concorrenza -, mettendo in atto salvaguardie per preservare la parità di condizioni nel mercato unico".

Pubblicità

L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link