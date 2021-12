Zurab Pololikashvili rieletto segretatio generale dell'Unwto

16:42

Il georgiano Zurab Pololikashvili è stato rieletto segretario generale dell'Unwto. La sessione plenaria della 24ª assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo ha riconfermato così Pololikashvili per un secondo mandato: sarà in carica per il periodo 2022-2025.

"Sarà un vero onore guidare l'Unwto per i prossimi quattro anni. Ringrazio i membri dell'Unwto per aver sostenuto la mia nomina e la mia visione per un settore che significa così tanto per così tante persone, me compreso. Ora uniamoci e #RestartTourism!" ha dichiarato Pololikashvili. M. T.