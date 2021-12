L’Austria riapre le porte ai turisti dal 12 dicembre

15:31

Terminerà il 12 dicembre il lockdown che ha chiuso l’Austria per circa 20 giorni per limitare la diffusione dei contagi per coronavirus. Il lockdown era scattato il 19 novembre e le misure adottate hanno avuto l’effetto sperato, per cui il Paese ha deciso di riaprire gradualmente territori e attività.

L'Austria inizierà progressivamente la stagione turistica invernale con l’apertura di ristoranti e alberghi dal 12 dicembre nelle regioni Tirolo, Vorarlberg e Burgenland; dal 17 dicembre nelle regioni Salisburghese, Stiria, Carinzia, Alta Austria e Bassa Austria e dal 20 dicembre nella capitale Vienna.



“Con le aperture graduali, si tiene conto delle situazioni a livello regionale. Così, i viaggi turistici nel periodo prenatalizio saranno possibili prima in alcune regioni federali che in altre” dice Lisa Weddig, direttrice generale dell’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo.



Le aperture avverranno con misure di sicurezza ben ponderate e focalizzate sul benessere e la salute degli ospiti e degli operatori del settore. I dettagli delle misure saranno aggiornati e disponibili sul sito di Austria Turismo.