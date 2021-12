08:46

Viviana Vukelic (nella foto) resterà alla guida dell’ente nazionale croato del turismo in Italia per altri quattro anni. L’annuncio è stato dato dal console generale del Paese, Stjepan Ribic, nel corso della serata organizzata al Principe di Savoia a Milano per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.

Viviana Vukelic si è detta felice di continuare il suo mandato in Italia, un Paese che per lei rappresenta una seconda casa e che ha imparato a conoscere nel corso della sua attività.