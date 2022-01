Sir Branson mette in affitto la sua isola privata

21:00

Un soggiorno sull’isola privata di Sir Richard Branson (nella foto). Il magnate della galassia Virgin ha messo a disposizione alcune costruzioni nella sua nuova isola nelle Vergini Britanniche per chiunque possa permettersela.

Come riporta esquire.com, infatti, il costo non è proprio accessibile a tutti: si parla infatti di un prezzo di partenza di 17.500 dollari a notte.



E non si tratterebbe di un soggiorno solitario, dal momento che la location è animata dai diversi ospiti che visitato l’isola. Compreso ovviamente lo stesso Branson, che si è ricavato un angolo per sé stesso.