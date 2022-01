Dagli Emirati Arabi alle isole Fiji: tutte le mete Covid (quasi) free

12:00

Cresce la lista dei Paesi dove viaggiare sentendosi lontani dal rischio Covid19. Incrociando i dati del Dipartimento di Stato americano, del CDC, ma anche del 2021 Global Peace Index (GPI) e della compagnia assicurativa Berkshire Hathaway Travel Protection, è stato possibile stilare la classifica delle destinazioni più sicure del 2022.

Secondo quanto riportato da Travelpulse, a livello 1, il più sicuro e nel quale sono inclusi una dozzina di Stati, svettano gli Emirati Arabi Uniti, nei quali il tasso di diffusione del Covid19 risulta estremamente contenuto. Seguono poi diversi Paesi caraibici, fra cui le Isole Vergini Britanniche (livello 1), la Jamaica e le Bahamas (livello 2), mentre l'Islanda si posiziona ai primi posti delle classifiche GPI e Berkshire Hathaway, incorrendo invece in un poco comprensibile "sconsiglio" del Dipartimento di Stato americano e del CDC.



Posizione d'onore anche per le Isole Fiji (livello 1), dove il virus è quasi un lontano ricordo, a differenza del Canada (livello 3), le cui misure precauzionali sono tuttora rigide, a fronte però di una situazione sanitaria decisamente sotto controllo. Chiudono l'isola caraibica di Grenada (livello 2), con un moderato rischio pandemico, e la Nuova Zelanda, a cavallo fra il livello 2 e 3, in procinto di riaccogliere i visitatori internazionali.