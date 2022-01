Tokyo, nasce un nuovo polo del divertimento

di Livia Fabietti

21:00

Tokyo si arricchisce di una nuova attrazione: nel 2023, nel vivace quartiere di Shinjuku, sorgerà la Tokyu Kabukicho Tower, un vero polo dell'intrattenimento al cui interno troveranno ospitalità, oltre a due strutture ricettive, un cinema multisala, un teatro da 900 posti e una sala concerto per 1500 persone.

Per iniziare a familiarizzare con le attrazioni del quartiere e scoprire diverse curiosità storiche, come riporta sky.it, è possibile concedersi una visita virtuale consultando le tre mappe interattive (Neo-Shinjuku, Tales and Histories in Shinjuku e The Best Neighborhoods to Stroll in Shinjuku) messe a disposizione dal Tokyo Metropolitan Governement e disponibili sulla piattaforma Stroly.