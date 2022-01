Hong Kong: i confini resteranno chiusi a tempo indeterminato

11:37

Hong Kong manterrà i confini chiusi a tempo indeterminato. Secondo quanto trapela dalla stampa locale il Governo non avrebbe nessuna intenzione di allentare le restrizioni attualmente in corso e che prevedono tra le altre una quarantena da ben 21 giorni per chi entra nel Paese oltre al divieto di collegamenti aerei con 8 nazioni, tra cui il Regno Unito.

Secondo quanto riportato da TTG Media, il segretario per il commercio e lo sviluppo economico Edward Yau avrebbe spiegato che allo stato attuale e con la crescita dei contagi per la variante Omicron non è possibile fare previsioni su quando le misure potranno essere allentate. Misure che hanno comunque consentito a Hong Kong di limitare in maniera importante i contagi.