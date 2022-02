Barbados toglie il coprifuoco, attività libere per i turisti

12:11

Anche Barbados incomincia a vedere la luce fuori dal tunnel e, grazie a un rallentamento delle infezioni da Covid, ha deciso di abbandonare il coprifuoco notturno e di adottare nuove direttive che allentano le rigide misure anti-Covid prese in questi due anni di pandemia.

Sono state quindi eliminate le restrizioni per le attività in spiaggia e nei parchi ed è stato innalzato a 30 persone il numero massimo consentito per i gruppi di escursionisti. Raddoppia anche il numero di passeggeri per le imbarcazioni da diporto e private, che passa da 50 a 100 anche se, come spiega TravelMole, prima di salire a bordo sarà comunque richiesta la prova della vaccinazione o il risultato negativo di un test Covid-19. I visitatori potranno anche partecipare alle attività sportive e di intrattenimento.

In calendario, tra gli altri eventi, il torneo di cricket tra Inghilterra e Indie Occidentali a marzo, la World Surfing League in aprile, la Barbados Jazz Excursion e il Golf Weekend di ottobre, oltre a un fitto calendario di attività sportive sull’acqua che si terranno a Bushy Park. “Guardiamo avanti con grande ottimismo - ha dichiarato il ministro del Turismo e dei trasporti internazionali, Lisa Cummins - mentre accogliamo con favore il ritorno di così tante attività amate sulle nostre coste".