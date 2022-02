La Grecia invita a scoprire le città in un ‘Greekend’

08:47

La Grecia è ancora una volta protagonista delle vacanze degli italiani, questa volta non sul fronte dei soggiorni mare, ma su quello dei long week end. L’ente nazionale per il Turismo ha infatti lanciato la campagna turistica per presentare il Greekend, invitando tutti viaggiatori a vivere un breve ma appagante city-break.

Il bel tempo, le distanze limitate e le mille proposte gastronomiche e di divertimento 24 ore su 24, permettono non solo ai greci, ma anche ai visitatori italiani, di trascorrere il weekend fuori casa, fra città e mare.

Il Greekend può essere organizzato ad Atene, Salonicco o in altre grandi città greche, sfruttando i collegamenti con l’Italia che consentono di raggiungere velocemente il Paese ellenico.