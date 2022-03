Austria, Vienna più vicina al trade con l''Experts Club'

di Gaia Guarino

09:16

Vienna vede finalmente la ripresa del turismo. Le previsioni per i prossimi tre mesi parlano di una situazione in miglioramento, tuttavia con l'incertezza che arriva dalla guerra in Ucraina. Si attendono i visitatori europei, ma ancora di più gli statunitensi che da sempre costituiscono un mercato chiave per la capitale austriaca.

"Crediamo molto anche nell'Italia - commenta Norbert Kettner (nella foto insieme a Ingrid Friz-Frizberg), ceo di Vienna Tourist Board -. Storicamente rappresenta il quarto mercato per la nostra città e anche se a causa della pandemia si sono registrati dei decrementi, nel 2021 i pernottamenti sono stati comunque 170mila, dato calcolato su un anno che in fondo abbiamo vissuto a metà e senza i mercatini di Natale".

Novità per la bella stagione è un nuovo volo diretto, il Perugia-Vienna operato da Ryanair a partire dal 1 luglio.



Vienna a 5 stelle

Vienna investe sul turismo di fascia alta con nuove strutture ricettive a 5 stelle. Saranno tanti i boutique hotel che già quest'estate amplieranno l'offerta hospitality ma non mancheranno anche gli hotel di catene prestigiose come Mandarin Oriental che inaugurerà il proprio albergo nel 2023. Si rinnovano poile proposte culturali e museali e una grande attenzione è dedicata anche al comparto Mice ,supportato con un investimento di 4 milioni di euro.



Vienna per il trade

La capitale austriaca affianca le adv con un programma di benefit a livello globale. Si chiama Vienna Experts Club, l'iscrizione è gratuita e consente di godere di alcuni vantaggi una volta in città, come per esempio l'ingresso gratuito nei musei e le indicazioni per scoprire la destinazione in modo autonomo.

"In Italia portiamo avanti la collaborazione con Bluvacanze - sottolinea Ingrid Friz-Frizberg, market manager di Vienna Tourist Board -. È stato fondamentale organizzare campagne per mostrare i molti volti di Vienna. Nel 2022 rinnoviamo anche la partnership con Deutsche Bahn".