13:11

“Il cicloturismo non è più un fenomeno di nicchia, ma una realtà consolidata in costante crescita”. Queste le parole con cui Paolo Pinzuti, ceo di Bikenomist che ha organizzato l’evento, commenta l’ottimo bilancio della prima Fiera del Cicloturismo, una due giorni all’insegna del viaggio, alla scoperta di paesaggi inediti, di natura e di proposte di itinerari da fare in sella alla bici. Una manifestazione che ha visto anche la presenza del minsitro del Turismo Massimo Garavaglia.

Gli espositori che si sono dati appuntamento a Milano, alla Fabbrica del Vapore, sono stati 50 tra destinazioni e operatori turistici del settore e hanno attratto oltre 15mila visitatori.

“Il cicloturismo, inoltre, è un segmento che porta ricchezza economica nelle aree interne dei territori, quelle tradizionalmente meno popolate e dimenticate dai grandi flussi turistici - prosegue Pinzuti -. Servono maggiori investimenti pubblici verso il turismo a basso impatto energetico”.



Garavaglia: "Il turismo ha bisogno di organizzazione"

Una convinzione che fa sua anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto), che inaugurando la fiera ha annunciato un accordo per fornire di colonnine di ricarica il percorso che conduce a Roma. "Il turismo ha bisogno di organizzazione - ha sottolineato - e come governo stiamo cercando di favorire questa organizzazione, al fianco degli operatori".



"C'è una grande domanda di turismo all'aria aperta: fenomeno iniziato prima del Covid – ha aggiunto Garavaglia -. E c'è anche una grande domanda per i percorsi, i Cammini. Per questo, come Ministero del Turismo abbiamo fatto un accordo con Enel e Snam per fornire colonnine di ricarica lungo la via Francigena a quei cicloturisti di e-bike".



Il ministro ha anche confermato il finanziamento del progetto di ciclovia Bergamo-Brescia. "E con il gasolio a due euro al litro, qualche domanda sulla bicicletta dobbiamo pur farcela." ha concluso.



La soddisfazione degli enti

Tra i partecipanti internazionali anche Catalogna e Irlanda. “Siamo stati colpiti dalla grande affluenza alla fiera e allo stand dell’Irlanda – ha commentato la direttrice del Turismo Irlandese in Italia Marcella Ercolini -. Questo ci riconferma la forte potenzialità dell'Irlanda per tutti gli appassionati di cicloturismo e vacanze outdoor”.