Grenada: stop a tutte le restrizioni Covid

19:30

Dal 4 aprile 2022 come nel 2019. Grenada ha deciso che tra pochi giorni tutte le restrizioni anti Covid saranno abolite, comprese le norme di ingresso per i viaggiatori non vaccinati.

Come riporta travelmole.com, non ci saranno nemmeno moduli da compilare al momento dell’ingresso.



“Siamo lieti di poter offrire a tutti i viaggiatori un’esperienza di viaggio semplice e senza interruzioni” ha commentato Shawn Charles, chief medical officer del ministero della salute di Grenada.



Chi arriverà nello Stato prima della mezzanotte del 4 aprile prossimo, invece, dovrà rispettare tutte le norme attualmente in vigore.