La Pasqua dei tedeschi: cresce la Spagna, ma l’Italia non è tra le prime mete

08:00

Le vacanze di Pasqua potrebbero segnare, per l’inbound spagnolo, il ritorno a ritmi quasi prepandemici. A pensarla così l’Associazione delle agenzie di viaggi tedesche, la Drv, che rileva un aumento della domanda di pacchetti turistici per la Spagna, in particolare per le isole di Maiorca, Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife.

Ancora una volta, però, l’Italia non è in cima alla lista delle preferenze dei tedeschi per le vacanze primaverili; come spiega Preferente la maggior parte delle scelte, infatti, ricade appunto oltre che sulla Spagna, su Turchia, Egitto, Emirati Arabi e, sul lungo raggio, Repubblica Dominicana. Tuttavia anche quest’anno predomina, in Germania, il turismo nazionale e la Drv segnala ancora una buona disponibilità di posti anche per le prenotazioni last minute. Segno, questo, che la grande incertezza dovuta al conflitto in Ucraina sta trattenendo ancora molti tedeschi dal decidersi a partire.