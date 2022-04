Spagna: ingresso solo con Green Pass, abolita la compilazione del modulo Spth

15:09

La Spagna ha allentato i protocolli di ingresso per i turisti stranieri. Da ieri i viaggiatori che entrano nel Paese con il Green Pass digitale europeo (certificato di vaccinazione, guarigione o test con il tampone) non devono più compilare il modulo di controllo sanitario Spain Travel Health (Spth).

La Direzione generale della Salute Pubblica ha, infatti, abolito la compilazione del form, visto il miglioramento della situazione epidemiologica e i progressi fatti con la campagna vaccinale.



Un passaggio in meno per i viaggiatori internazionali, cui ora basta solo esibire il Green Pass.



Il formulario Spth, attraverso cui si ottiere un Qr code, resta tuttavia valido per tutti i viaggiatori dai 12 anni in su sprovvisti del Certificato Covid Ue.



Permangono poi – fa sapere attraverso una nota l’Ente Spagnolo del Turismo - diverse misure sanitarie: alle frontiere aeree o marittime verrà controllata la temperatura (il limite è sempre 37,5 gradi) con termometri senza contatto o con camere termografiche; è sempre necessario il certificato di vaccinazione o di tampone negativo; i vaccini sono validi a partire dal 14esimo giorno dall’ultima dose e al 270esimo è necessaria la dose di rinforzo - eccetto per i minori di 18 anni - che saranno validi anche dopo il 270esimo giorno dalla vaccinazione precedente.