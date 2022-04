Brasile: “Italia mercato prioritario, oggi il dialogo riprende”

10:31

“La stretta di mano con il ministro del Turismo rappresenta per noi un segnale importante e di collaborazione tra i nostri due Paesi”. Hadil Fontes da Rocha Vianna, Console Generale del Brasile a Milano, commenta così l’incontro avuto con Massimo Garavaglia allo stand Brasile alla Bit.

“L’Italia - aggiunge - è da sempre un mercato prioritario per noi e quello che ci lega con il Paese è una storia che ha radici profonde, dovuta anche ai flussi migratori degli italiani in Brasile e al successivo arricchimento di entrambe le culture”. La partecipazione alla fiera di Milano, spiega, è un primo passo per riprendere il dialogo e rafforzare i rapporti “non solo con il grande pubblico, ma anche con le istituzioni e gli operatori del settore turistico. Prevediamo di implementare nuove strategie e attività per sviluppare il potenziale del nostro Paese all’estero, che conta su una variegata offerta: dalla cultura alla natura, alle attività outdoor e tanto altro”.