Tourism Seychelles, un workshop a Torino per incontrare le agenzie di viaggi

08:00

Proseguono le attività di Tourism Seychelles nei confronti delle agenzie di viaggi della Penisola per coinvolgere al massimo il trade nel rilancio della destinazione, che nei primi mesi di quest’anno ha visto un sensibile incremento degli arrivi dall’Italia.

Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 10 maggio a Torino con un workshop che si terrà a partire dalle 16 presso l’Hotel Nh Torino Centro. Agli agenti verranno presentate le novità dell’offerta turistica della destinazione e ci saranno numerosi partner che parteciperanno all’evento. Al termine del workshop verranno estratti alcuni premi messi in palio da alcune aziende partner.



Per partecipare è necessario registrarsi all’indirizzo https://www.itastrategy.com/workshop-seychelles/