Usa, le aziende del travel scrivono alla Casa Bianca: “Rimuovere i test per i turisti vaccinati”

19:28

Stop ai test pre-partenza per i turisti stranieri completamente immunizzati. È questa la richiesta che i principali player del turismo organizzato Usa hanno avanzato alla Casa Bianca. Oltre 260 aziende, infatti, hanno sottoscritto una lettera per chiedere all’Amministrazione Biden di rimuovere per i viaggiatori internazionali vaccinati l’obbligo di effettuare un test Covid prima del volo verso gli States.

Tra i firmatari, riporta Travel Weekly, compagnie aeree e gruppi alberghieri, quali American Airlines, Delta e United Airlines; Carnival Corp.; Disney e Universal; Gruppo Expedia; Hilton, Hyatt, IHG e Marriott; e MGM Resorts e Caesars Entertainment.