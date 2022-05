Atm, Dubai si apre al mondo: “Vogliamo diventare sempre più attrattivi”

di Martina Tartaglino

10:25

Dinamica, all’avanguardia e (perché no) per tutti. Nel presente e nel futuro di Dubai c’è la volontà di crescere e di aprirsi ancora di più al mondo. È quello che è emerso durante la prima giornata di lavori di ATM, l’Arabian Travel Market, l’evento che fino a giovedì porta nella città simbolo degli Emirati Arabi Uniti migliaia professionisti del turismo.

"Dubai è oggi la quarta città più visitata al mondo, dietro solo a Londra, Parigi e Bangkok, è casa per 200 nazionalità diverse e si conta che nel primo quarto del 2022 abbia accolto 4 milioni di turisti. Non vogliamo fermarci, ma aprirci ancora di più, diventare sempre più attrattivi" ha detto Issam Kazim (nella foto), chief executive officer Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.



Una meta sicura

Con il 97% della popolazione vaccinata Dubai si è affermata come meta sicura e da quando ha riaperto le sue porte non ha mai richiuso. Il dopo Expo si sta già concretizzando nella creazione di un’area che verrà integrata nel piano cittadino nei prossimi 6/12 mesi e - ha sottolineato il manager - oltre alla creazione di zone residenziali verrà promossa anche come destinazione.



Le novità

Dubai sta, inoltre, facendo emergere nuovi aspetti sui quali il Dipartimento per il Turismo e l’Economia dell’Emirato sta puntando molto. Ecco le novità più importanti che intende far conoscere a tutti i mercati tra cui quello italiano (che per l’Emirato è al 12° posto per importanza e sta crescendo sempre di più): Gastronomia - a giugno verrà presentata la Guida Michelin di Dubai, la prima in un Paese del Medio Oriente; Cultura - non solo grattacieli e lusso, Dubai è anche musei, storia, recupero delle tradizioni; Natura e Outdoor - siti come Hatta a 90 km da Downtown offrono la possibilità di fare glamping, hiking, climbing, bicicletta, esperienze in famiglia; Dubai on A-Budget - Dubai per tutte le tasche, dalle spiagge libere ai musei gratuiti, passando per trasporti accessibili, ristoranti di tutti i tipi; Remote working e attrazione di talenti - si è incrementato il livello di comunicazione per attrarre talent e giovani che vogliono formarsi o lavorare in un ambiente dinamico e all’avanguardia tecnologica.



"Spingiamo molto Dubai come città per vivere e non solo di transito" ha detto Kazim.