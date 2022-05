Usa-Cuba, Biden allenta le restrizioni introdotte da Trump

14:49

Biden revocherà le restrizioni contro Cuba introdotte da Donald Trump. Attraverso una nota, il Dipartimento di Stato Usa ha annunciato che l’Amministrazione allenterà l’embargo verso l’Isla Grande, agevolando i ricongiungimenti familiari e sospendendo il limite di 1.000 dollari a trimestre sulle rimesse.

Nei piani del Governo, precisa la comunicazione, il ripristino del programma Cuban Family Reunification Parole (CFRP), cui farà seguito una semplificazione delle procedure per i visti. “Renderemo più facile per le famiglie visitare i loro parenti a Cuba e per i viaggiatori statunitensi autorizzati a interagire con il popolo cubano, partecipare a riunioni e condurre ricerche – si legge nel comunicato -. Incoraggeremo la crescita del settore privato cubano sostenendo un maggiore accesso ai servizi Internet, alle applicazioni e alle piattaforme di e-commerce degli Stati Uniti. Sosterremo nuove strade per i pagamenti elettronici e per le attività commerciali statunitensi con imprenditori cubani indipendenti, anche attraverso un maggiore accesso alla microfinanza e alla formazione. Sosterremo anche le famiglie e gli imprenditori cubani consentendo un aumento dei flussi di rimesse al popolo cubano in modi che non arricchiscano coloro che violano i diritti umani”.



Con queste azioni, l’Amministrazione Biden vuole “sostenere le aspirazioni dei cubani alla libertà e a maggiori opportunità economiche”.