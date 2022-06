Colombia tra le top destination per il Mice del mondo

16:12

Colombia top destination del settore Mice. Fra gennaio e febbraio, segnala Imex Frankfurt, il Paese sudamericano ha registrato un incremento del 123,1% sul 2021 nel numero di visitatori internazionali per eventi business.

“Oggi la Colombia risulta sette volte più attrattiva in questo segmento di quanto lo fosse nel 2009 - ha dichiarato Flavia Santoro, presidente di ProColombia - tant’è che lo scorso anno abbiamo superato gli obiettivi prefissatici, ospitando ben 91 eventi, fra cui IDB Assembly, World Law Congress e ICCA Congress. Nel 2022 prevediamo di raggiungere un numero ancora più alto”.



Le ragioni del successo traggono forza dalla presenza di 27 convention centres e da un network di 455 hotel specializzati: secondo l’International Congress and Convention Association, le città di Bogotà, Medellin e Cartagena sono fra le top 10 nel mondo per numero di eventi ospitati pre-pandemia, avendo fra l’altro fruttato al Paese più di 20 premi internazionali negli ultimi due anni. A.C.