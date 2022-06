Stati Uniti, Hawaii prese d'assalto: numero chiuso a Diamond Head

19:30

Hawaii prese d’assalto. Col ritorno del turismo dopo due anni di pandemia, l’arcipelago americano sta incontrando sempre più difficoltà nel gestire i flussi in arrivo. A segnalarlo è euronews.travel, che ha riportato anche le dichiarazioni del sindaco Mike Victorino affinché le compagnie aeree aiutino a ridurre la quantità dei visitatori.

Già lo scorso anno, quando si sono verificati i primi casi di overtourism, le Hawaii non sono riuscite a trovare lavoratori stagionali in proporzione agli arrivi, registrando congestionamenti sulle strade principali, ma anche tempi d’attesa sino a 90 minuti nei ristoranti. Per prevenire contatti con le foche locali protette ed escursioni su sentieri vietati come Diamond Head, inoltre, è stato ora sviluppato un sistema di prenotazione a numero limitato.