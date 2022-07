Il Marocco del Nord e lo scrigno dei tesori

12:25

"A chi decide di scoprirlo con un tour il Nord del Marocco, con le gemme di Tangeri, Chefchaouen e Tetouan, svela da subito la perfetta corrispondenza tra la realtà e lo slogan della campagna 'Morocco, Kingdom of Light', lanciata ad aprile da Onmt (l'Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco) e distribuita in più di 20 Paesi tra cui l'Italia, che per il regno alawita si attesta tra i primi cinque mercati. "Con questa campagna - ha spiegato Aziz Mnii (nella foto), direttore di Onmt per l'Italia, nel corso del tour organizzato dall'ente - ci proponiamo di presentare la ricchezza del Marocco e la sua vasta offerta turistica: l'arte e la cultura, i siti storici, le spiagge, la gastronomia, le attività sportive, la natura e l'avventura". L'obiettivo ambizioso di Onmt è di portare nel Paese un milione di turisti italiani entro il 2024...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)